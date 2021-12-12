Целая деревня в Ленобласти осталась без света

Причина того, что в Рапполово нет света — авария.

В настоящий момент бранила продолжает искать место, где именно случилась авария. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе муниципалитета.

В воскресный день, 12 декабря, без электричества сидит деревня Рапполово Токсовского района Ленинградской области. В населенном пункте случилась авария на электросетях. В связи с этим у местных жителей нет света. При этом, аварийщики пока даже не знают, где именно произошёл обрыв.

«Дежурная бригада устанавливает место аварии», — объясняется в публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Дефект был выявлен на сетях Теплосети на проезжей части у дома №19 в Подъездном переулке.