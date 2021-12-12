22 спасателя тушили пожар на Розенштейна

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил капитально-ремонтируемое здание.

Возгорание случилось в понедельник, 13 декабря, по адресу: улица Розенштейна, дом №39. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:14. К месту происшествия оперативно были направлены 22 спасателя на пяти единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на 3-м этаже пятиэтажки происходило горение на площади 30 квадратных метров.

В 01:14 пожар локализовали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга 7 декабря утром произошел автомобильный пожар, при котором пострадали четыре машины.