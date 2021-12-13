Спасатели подняли тело последнего погибшего на «Листвяжной»

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Свыше 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной». Фото: 42.mchs.gov.ru

Поисковая операция на шахте «Листвяжная» завершена. Спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело последнего погибшего в результате ЧП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

«В ходе повторного обследования горных выработок шахты обнаружено и поднято на поверхность тело погибшего шахтера. Поисковые работы завершены»,— говорится в сообщении.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погиб 51 человек. По предварительным данным, произошел взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.