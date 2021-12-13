Во Всеволожском районе потушили пожар на 48 «квадратах»

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:15 мск 12 декабря. В поселке Рахья, в СНТ Торфяник загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 149 пожарной части противопожарной службы и Всеволожская добровольная пожарная команда Ленинградской области. Всего в ликвидации участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Горел частный дом на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 20:37 мск.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.