На Салова горит вещевой склад

Утром 13 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:11 мск. Возгорание произошло на улице Салова, 52, на территории вещевого рынка в ангаре размерами 20х25 метров, высотой 7 метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пожару присвоен номер 2БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В ликвидации пожара участвуют десять единиц техники и 48 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.