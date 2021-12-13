Площадь пожара во Фрунзенском районе увеличилась до 1200 квадратных метров

Площадь пожара во Фрунзенском районе увеличилась до 1200 квадратных метров
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Площадь горения во Фрунзенском районе увеличилась до 1200 квадратных метров. Сохраняется угроза распространения на рядом стоящие ангары. С огнём борются 62 спасателя.

Сообщение о возгорании на улице Салова, 52, поступило в 05:11 мск. Пожару присвоен номер 2БИС.

«На территории вещевого находятся 8 пристроенных друг к другу ангаров, размерами 20х20 метров и высотой 7 метров каждый, с находящейся в них текстильной продукцией», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

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