Стрельба в Техасе унесла жизнь одного человека

В городе Бэйтаун в американском штате Техас произошла стрельба. В результате происшествия пострадали 13 человек, один человек погиб.

«Троих в критическом состоянии забрала (организация санавиации — ред.) Lifeflight, остальные, как сообщается, получили ранения, не угрожающие жизни», — заявил шериф округа Харрис Эд Гонзалес.в Twitter.

Как сообщает телеканал ABC, инцидент произошел в ходе мероприятия, посвященного поминовению молодого человека, убитого у себя дома около двух недель назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.