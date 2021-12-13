Стрельба в Техасе унесла жизнь одного человека

Стрельба в Техасе унесла жизнь одного человека
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В городе Бэйтаун в американском штате Техас произошла стрельба. В результате происшествия пострадали 13 человек, один человек погиб.

«Троих в критическом состоянии забрала (организация санавиации — ред.) Lifeflight, остальные, как сообщается, получили ранения, не угрожающие жизни», — заявил шериф округа Харрис Эд Гонзалес.в Twitter.

Как сообщает телеканал ABC, инцидент произошел в ходе мероприятия, посвященного поминовению молодого человека, убитого у себя дома около двух недель назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

происшествия стрельба техас


 

Новости партнеров
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стрельба в Техасе унесла жизнь одного человека
Утром в Петербурге пробки достигли 8 баллов
Прокуратура проведет проверку после пожара на вещевом рынке на улице Салова
Спасатели потушили пожар на 150 «квадратов» в Выборге
В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса
Гинцбург заявил, что штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»
Площадь пожара во Фрунзенском районе увеличилась до 1200 квадратных метров
Премьер Польши заявил о планах не допустить запуска «Северного потока ...