Конфликт на Ленсовета закончился ножевым ранением

Конфликт на Ленсовета закончился ножевым ранением
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе полиция устанавливает обстоятельства госпитализации мужчины.

Как стало известно gazeta.sbp.ru, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у магазина «Пятерочка» водитель автомобиле Hyundai Solaris в ходе словесного конфликта нанес мужчине несколько ножевых ранений и скрылся.

Инцидент произошел около д. 34 по улице Ленсовета. Пострадавшего госпитализировали Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в шоковую реанимацию с колото-резаным ранением передней поверхности грудной клетки слева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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