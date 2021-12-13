Конфликт на Ленсовета закончился ножевым ранением

В Московском районе полиция устанавливает обстоятельства госпитализации мужчины.

Как стало известно gazeta.sbp.ru, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у магазина «Пятерочка» водитель автомобиле Hyundai Solaris в ходе словесного конфликта нанес мужчине несколько ножевых ранений и скрылся.

Инцидент произошел около д. 34 по улице Ленсовета. Пострадавшего госпитализировали Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в шоковую реанимацию с колото-резаным ранением передней поверхности грудной клетки слева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.