В Колпино приезжего выкинули из окна

В Колпинском районе Петербурга проводится проверка после обнаружения трупа приезжего из Луганской области Украины. Мертвое тело нашли под окнами многоэтажного дома.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился 12 декабря в Колпино. В полицию обратился местный житель и рассказал о том, что в соседней комнате коммунальной квартиры дома по улице Металлургов из-за драки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили труп мужчины в футболке и джинсах. Погибший — 46-летний гражданин Украины, житель Луганской области, на территории РФ регистрации не имеет.

Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По подозрению задержан 19-летний сантехник, проживающий в этой же коммуналке. По предварительной информации, он мог выкинуть погибшего из окна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец напал на курьера и пытался выдавить ему глаза.