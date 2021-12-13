Под Гатчиной в ДТП насмерть разбились трое

На Гатчинской объездной трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и автомобиля «Хундай Крета». Фото: Pixabay

На Гатчинской объездной трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и автомобиля «Хундай Крета». Фото: Pixabay

Три человека погибли в ДТП в поселке Новый свет Гатчинского района Ленобласти. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, трагедия случилась сегодня, 13 декабря, в восемь утра.

На Гатчинской объездной трассе лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и автомобиля «Хундай Крета». Погибли 68-летний водитель «Хундай Крета» и двое пассажиров «Лексуса».

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в ДТП в Приозерском районе пострадала десятилетняя школьница. Ее госпитализировали после того, как в автомобиль Chevrolet Cruze, в котором она находилась, въехал BMW, водитель которого не справился с управлением. Инцидент случился 12 декабря на 104-м километре трассы «Сортавала».