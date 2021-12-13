Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 часов 13 декабря

Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 часов 13 декабря. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 часов 13 декабря. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В понедельник, 13 декабря, около 3 часов ночи стало известно о прорыве трубы в Красносельском районе на улице Маршала Захарова, 17. Привести системы в штатный режим планируют в 18:00.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта и его последствий с обеспечением всех необходимых мер безопасности, как передают в пресс-службе «Теплосети».

В зоне прорыва трубы находились несколько автомобилей, у которых не наблюдаются поверждения. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб, как отмечается, будет возмещен.

Компания напоминает, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, необходимо неукоснительно следовать инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и немедленно покинуть место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 декабря в соцсетях появилась информация о фонтане на Софийской улице. Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу.