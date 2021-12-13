Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 часов 13 декабря

Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 часов 13 декабря
Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 часов 13 декабря. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В понедельник, 13 декабря, около 3 часов ночи стало известно о прорыве трубы в Красносельском районе на улице Маршала Захарова, 17. Привести системы в штатный режим планируют в 18:00.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и проступили к ликвидации дефекта и его последствий с обеспечением всех необходимых мер безопасности, как передают в пресс-службе «Теплосети».

В зоне прорыва трубы находились несколько автомобилей, у которых не наблюдаются поверждения. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб, как отмечается, будет возмещен.

Компания напоминает, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам, необходимо неукоснительно следовать инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и немедленно покинуть место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 декабря в соцсетях появилась информация о фонтане на Софийской улице. Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу.

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