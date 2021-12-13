В «Водоканале» объяснили причину появления фонтана во Фрунзенском районе

Фонтан на Софийской улице. Фото: скрин видео "ДТП и ЧП" в "ВКонтакте"

Фонтан на Софийской улице. Фото: скрин видео "ДТП и ЧП" в "ВКонтакте"

В «Водоканале Санкт-Петербурга» рассказали, что фонтан на Софийской улице связан с пожаром на Салова, 52.

«Бригада «Водоканала» проверила этот участок. Это повреждение на пожарном рукаве. Проблема уже устранена, вытекания, течи нет. Грубо говоря, порвался шланг», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Утром 13 декабря в соцсетях появилась информация о том, что на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу. Фонтан взлетел на несколько метров вверх. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

В том же районе на улице Салова сегодня произошел крупный пожар.Площадь горения достигла 1200 квадратных метров. В 08:04 пожар локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвуют 13 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.