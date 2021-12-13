Первый пациент с омикрон-штаммом скончался в Великобритании

Первый пациент с омикрон-штаммом скончался в Британии. Фото: pexels.com

Первый пациент с омикрон-штаммом скончался в Британии. Фото: pexels.com

Стало известно о смерти пациента, который был заражен новым омикрон-штаммом коронавируса.

В Великобритании скончался заболевший омикрон-штаммом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

До этого момента о смерти пациентов с омикрон-штаммом не сообщалось. В ходе визита в центр вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне Джонсон подчеркнул, что заражение новым вариантом коронавирусной инфекции может привести к госпитализации и даже к смерти пациента.

Джонсон утверждает, что омикрон-штамм — это не более легкая форма коронавируса. Он напомнил, что инфекция распространяется с высокой скоростью.

Также глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщила, что на сегодняшний день в больницах Соединенного Королевства находятся около десяти граждан с выявленным омикрон-штаммом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти за последние сутки зафиксировано 379 случаев заболевания коронавирусом.