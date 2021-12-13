В Ленобласти еще 379 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 379 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 95 311 случаев ковида. При этом выздоровели 75 988 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1968 случаев. На первом Москва — 2894 случая. На втором месте Московская область — 1999.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.