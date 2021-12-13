В общежитии «Военмеха» 13 декабря ОМОН задержал несколько человек

В общежитии &#171;Военмеха&#187; 13 декабря ОМОН задержал несколько человек
В общежитии "Военмеха" 13 декабря ОМОН задержал несколько человек. Фото: группа "Вконтакте"/"Неизданное Санкт-Петербурга"

В понедельник, 13 декабря, сотрудники полиции ворвались в общежитие Балтийского государственного технического университета им Д.Ф.Устинова «Военмех», сломали несколько дверей, провели обыски и задержали несколько человек.

Причины внезапного появления полиции устанавливаются. Об этом сообщили в группе Вконтакте «Неизданное Санкт-Петербург». Предположительно, были задержаны комендант и несколько студентов. Проверка может быть связана со взятками и коррупцией, но есть и другие версии.

В комментариях к записи пресс-служба БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова отметила, что на настоящий момент причины случившегося неизвестны, обстоятельства выясняются.

По предварительной информации, правоохранительные органы задержали 6 студентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приозерском районе Петербурга суд вынес приговор двоим мужчинам, которые обвиняются в похищении человека.

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