В Выборге госпитализировали директора строительной компании с ножевым ранением

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области выясняют обстоятельства поножовщины, в результате которой пострадал 41-летний директор строительной фирмы. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Конфликт произошел в Выборге на улице Кривоносова. Там поссорились двое мужчин. Один из них схватил нож и напал на оппонента. У пострадавшего диагностировали приникающую рану брюшной стенки, а также резаные раны щеки и головы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Уголовное дело уже возбуждено. Подозреваемого задержали и отправили в изолятор. О нем известно, что ранее мужчина уже был судим за хулиганство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конфликт на Ленсовета закончился ножевым ранением.