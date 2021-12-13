В Выборге госпитализировали директора строительной компании с ножевым ранением

В Выборге госпитализировали директора строительной компании с ножевым ранением
Подозреваемый задержан. Фото: unsplash

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области выясняют обстоятельства поножовщины, в результате которой пострадал 41-летний директор строительной фирмы. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Конфликт произошел в Выборге на улице Кривоносова. Там поссорились двое мужчин. Один из них схватил нож и напал на оппонента. У пострадавшего диагностировали приникающую рану брюшной стенки, а также резаные раны щеки и головы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Уголовное дело уже возбуждено. Подозреваемого задержали и отправили в изолятор. О нем известно, что ранее мужчина уже был судим за хулиганство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конфликт на Ленсовета закончился ножевым ранением.

выборг новости СПб нож


 

Новости партнеров
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Диетолог рассказала, как регулярное употребление творога влияет на организм
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборге госпитализировали директора строительной компании с ножевым ранением
С Финляндского вокзала Петербурга «Аллегро» возобновил маршрут в ...
В общежитии «Военмеха» 13 декабря ОМОН задержал несколько человек
В ближайшие три года более 15 тысяч петербургских семей улучшат жилищные условия
В течение года в Петербурге на пути метрополитена упало 28 человек
Мужчинам, обвиняемых в похищении рабочего в Суходолье, вынесли 11 лет на ...
Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза
Из-за тумана рейсы из Петербурга в Калининград пришлось вернуть в Пулково