В Москве мужчина помог женщине, а потом изнасиловал ее

В Москве мужчина помог женщине, а потом изнасиловал ее
Полиция проводит проверку. Фото: pixabay

Женщина упала, и неравнодушный прохожий сначала помог ей подняться, а после довел до дома и изнасиловал.

В Москве разыскивают мужчину, который изнасиловал женщину после того, как помог ей добраться до дома. Об этом 13 декабря сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Планерной улице. Женщина упала на землю из-за рассеянного склероза и не могла подняться. Ей помог прохожий, который предложил проводить ее. Когда они казались в квартире женщины, злоумышленник раздел жертву и изнасиловал.

Некоторое время мужчина не хотел покидать квартиру, но его удалось выставить за дверь. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются его поисками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании полуторогодовалой девочки. Мужчина пошел на преступление в отношении ребенка своих знакомых.

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