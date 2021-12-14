Женщина погибла от лап самого опасного медведя в мире

Речь идет о медведе-губаче, которые водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке и некоторых других страна.

В Индии на 42-летнюю женщину напал медведь-губач, считающийся самым опасным медведем в мире. После встречи со зверем пострадавшая погибла. Об этом пишет издание The Indian Express.

Известно, что женщина пасла скот у леса, когда на нее набросилось животное. Медведь оставил раны на ее голове, лице и шее. Страшную находку сделали сотрудники лесного ведомства. Семье потерпевшей выплатят компенсацию в 340 тысяч рублей.

Это первый случай нападения медведя-губача в 2021 году. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

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