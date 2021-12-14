Женщина погибла от лап самого опасного медведя в мире

Женщина погибла от лап самого опасного медведя в мире
Медведь растерзал женщину. Фото: Pixabay

Речь идет о медведе-губаче, которые водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке и некоторых других страна.

В Индии на 42-летнюю женщину напал медведь-губач, считающийся самым опасным медведем в мире. После встречи со зверем пострадавшая погибла. Об этом пишет издание The Indian Express.

Известно, что женщина пасла скот у леса, когда на нее набросилось животное. Медведь оставил раны на ее голове, лице и шее. Страшную находку сделали сотрудники лесного ведомства. Семье потерпевшей выплатят компенсацию в 340 тысяч рублей.

Это первый случай нападения медведя-губача в 2021 году. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина напал на жену с катаной. Супруги вместе играли в компьютер.

индия медведь нападение


 

Новости партнеров
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина погибла от лап самого опасного медведя в мире
Иван Ургант унаследует 100-метровую квартиру умершей бабушки
Жена Малафеева не планирует плакать из-за развода с футболистом
Лепс планирует мирно расстаться с супругой: они поделят многомиллионное богатство
Волочкова нахамила комику и раскритиковала Большой театр
В Москве мужчина помог женщине, а потом изнасиловал ее
Волочкова рассказала о смерти своего кота Лакки
Мужчина за деньги вакцинировался за других людей: ему вкололи 10 прививок