Спасатели потушили ночной пожар в Луге

В ночь на 14 декабря в городе Луга Ленобласти произошел пожар.

Там загорелось нежилое здание. Сообщение о возгорании в Луге-2 на Западной улице поступило в 00:00 мск.

На месте происшествия работали дежурные смены 135 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и аварийно-спасательного центра водоканала ДОЛ «Звездный». Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 00:42 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.