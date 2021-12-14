Спасатели потушили ночной пожар в Луге

Спасатели потушили ночной пожар в Луге
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 14 декабря в городе Луга Ленобласти произошел пожар.

Там загорелось нежилое здание. Сообщение о возгорании в Луге-2 на Западной улице поступило в 00:00 мск.

На месте происшествия работали дежурные смены 135 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и аварийно-спасательного центра водоканала ДОЛ «Звездный». Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 00:42 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.

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