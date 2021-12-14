На Манчестерской улице загорелась иномарка

Во вторник, 14 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 23:32 мск. На Манчестерской улице у дома 2 загорелась машина.
В автомобиле «Тойота» выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 23:46 мск. Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали одна единица техники и пять человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.