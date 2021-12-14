В Каменогорске спасатели за час потушили горящий дом

В Каменогорске спасатели за час потушили горящий дом
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В ночь на 14 декабря в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Там загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 3:15 мск. На место происшествия прибыла дежурная смена 152 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица спецтехники.

Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 4:27 мск. Информация о пострадавших не поступала. Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 08:04 пожар на улице Салова был локализован, ранг пожара снижен до номера 1БИС В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера.

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