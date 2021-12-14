ВОЗ ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма «омикрон»

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — рассказали в ВОЗ.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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