ВОЗ ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма «омикрон»

ВОЗ ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма &#171;омикрон&#187;
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», — рассказали в ВОЗ.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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