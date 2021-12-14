Школу на Петроградской эвакуировали после сообщения о взрывчатке в рюкзаке

Из-за сообщения о бомбе пришлось эвакуировать целую школу на ул. Мира. Фото: скрин Яндекс.панорам

Из-за сообщения о бомбе пришлось эвакуировать целую школу на ул. Мира. Фото: скрин Яндекс.панорам

Школу №80 на улице Мира в Петроградском районе Петербурга эвакуировали после сообщения неизвестного о том, что в заведении заложены рюкзаки со взрывчаткой. Как стало известно Gazeta.SPb, школа и прилегающая территория были осмотрены, взрывные устройства не обнаружены.

Всего было эвакуировано почти 500 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, неделю назад полиция искала бомбы в ТЦ «Европолис» на Полюстровском проспекте после сообщения анонима о том, что здание заминировано. «Здравия желаю, товарищи федералы! Сегодня я хочу вам преподнести квест!» — говорилось в сообщении.