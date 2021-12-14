Арсенал оружия времен ВОВ нашли в квартире на Тимуровской улице

В Калининском районе Петербурга местный житель хранил в квартире целый арсенал оружия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 декабря в полицию поступило сообщение, что в квартире дома на Тимуровской улице пасынок тестя заявителя угрожает расправой и хранит боеприпасы.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1972 года рождения. оказалось, что он хранил боеприпасы времен ВОВ: две гранаты РГД 33, граната РГ 42, запал от гранаты Ролана, ствольная коробка с УСМ от СВТ 40, замок от пулемета «Максим», патроны 9х18 — 16 штук, патроны 7.62х53 — 12 штук, патроны 6.5 – 2 штуки.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты ОМОН Росгвардии обезвредили снаряды времён войны, обнаруженные в Северной столице и Ленинградской области.