Пенсионер на Mitsubishi сбил школьницу во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел 13 декабря на 21 км автодороги «СПб-Морье».

По предварительной информации, 73-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, двигаясь от поселка Ваганово к поселку Рахья, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку.

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в ДТП в Приозерском районе пострадала десятилетняя школьница. Ее госпитализировали после того, как в автомобиль Chevrolet Cruze, в котором она находилась, въехал BMW, водитель которого не справился с управлением.