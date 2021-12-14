На перекрёстке Плесецкой и Парашютной не смогли разъехаться две легковушки

На перекрёстке Плесецкой и Парашютной не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Плесецкой и Парашютной. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 14 декабря, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на перекрёстке Плесецкой и Парашютной.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах, что иномарка потеряла бампер после столкновения.

«Солярис лишился бампера на перекрёстке Плесецкой и Парашютной, возле Ленты. Машина обидчика чуть дальше. ДПС на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb писала, что в ДТП в Приозерском районе пострадала десятилетняя школьница. Ее госпитализировали после того, как в автомобиль Chevrolet Cruze, в котором она находилась, въехал BMW, водитель которого не справился с управлением.

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