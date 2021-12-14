В Ленобласти еще 361 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 361 человек заразились коронавирусом
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 361 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 95 672 случая ковида. При этом выздоровели 76 391 пациент.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 1989 случаев. На втором Москва — 1976 случаев. На третьем месте Московская область — 1945.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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