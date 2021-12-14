МКБ стал лауреатом Cbonds Awards – 2021

Cbonds подвел итоги года и наградил победителей ежегодной премии Cbonds Awards – 2021. Вручение наград состоялось в рамках XIX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом сразу в одиннадцати номинациях, за лучшие сделки по размещению облигаций, реализованных в 2021 году.

«Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» — выпуск еврооблигаций Московского кредитного банка в евро с погашением в январе 2026 года

«Зеленые облигации года» — первый выпуск «зеленых» биржевых облигаций «Атомэнергопром» серии 001P-01 номинальным объемом 10 млрд рублей

«Инновация года» —первый в истории выпуск корпоративного заемщика ВЭБ.РФ с переменным купоном с привязкой к RUONIA серии ПБО-002Р-31 на 50 млрд рублей

«Дебют года» — выпуск ГК «М.Видео-Эльдорадо» – МВ Финанс, серии 001Р-01 на 10 млрд рублей

«Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных и муниципальных облигаций» — 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом 70 млрд рублей сроком обращения 7 лет

«Лучшая сделка первичного размещения лизинговой компании» — выпуск ГТЛК серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей

«Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе» — выпуск Совкомбанка серии БО-П04 на 10 млрд рублей

«Лучшая сделка первичного размещения федерального застройщика» — выпуск Группы компаний «Самолет» серии БО-П10 на 15 млрд рублей

«Лучшая сделка первичного размещения ретейлера» — выпуск розничной сети «Магнит» серий БО-002P-04 и БО-001P-05 по 10 млрд рублей каждый

«Лучшая сделка первичного размещения в машиностроении» — выпуск машиностроительного холдинга «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей

«Лучшая сделка первичного размещения в пищевой промышленности» — выпуск компании «Русская аквакультура» серии 001P-01 на 3 млрд рублей

По итогам ноября 2021 года МКБ вошел в пятерку крупнейших организаторов облигационных займов в России. За 11 месяцев 2021 года было реализовано 66 сделок общей номинальной стоимостью более 900 млрд рублей.