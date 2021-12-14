МКБ и ГК «Гранель» запускают семейную ипотеку со ставкой 1% годовых

Московский кредитный банк (МКБ) и ГК «Гранель» запустили субсидированную программу семейной ипотеки со ставкой 1% годовых.

Такие условия распространяются на весь срок действия кредитного договора. Максимальная сумма займа — 12 млн рублей на срок до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Среди дополнительных условий — оформление полиса комплексного страхования.

Клиенту МКБ доступна к приобретению жилая недвижимость в комплексах ГК «Гранель», расположенных на территории Московского региона: «Тринити-2», «Живописный», «Бригантина», «Государев дом», «Императорские Мытищи», «Инновация», «Новая Рига», «Пехра» и «Реут».

«Семейная ипотека — один из драйверов рынка. Мы видим перспективы в ее развитии, а также в развитии субсидированных программ с ведущими застройщиками страны. После обновления условий семейной ипотеки летом этого года мы наблюдаем рост по числу заявок и выдачи от месяца к месяцу. Мы должны поддерживать этот тренд доступными и разнообразными продуктами для наших клиентов», — отметил Игорь Селезнев, начальник управления ипотечного кредитования МКБ.

Семейная ипотека доступна российским семьям, где с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также ей могут воспользоваться семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.