Дедушка Мороз раскрыл секрет, как отличить настоящего волшебника от липового

Юный житель Петербурга поинтересовался, на что стоит обратить внимание ребенку, чтобы понять настоящий ли перед ним Дед Мороз.
Сегодня, 14 декабря, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург». Журналист Gazeta.SPb.ru попал брифинг, где волшебник ответил маленьким петербуржцам на волнующие их вопросы.
По словам Мороза, у него большое количество помощников по всей России. В канун Нового года он наделяет их волшебной силой. Именно они помогают чудеснику в самое насыщенное для него время.
Предновогоднее путешествие, в которое отправился Дед Мороз, уже шестое. За этом время он посетил 57 крупных российских городов от Южно-Сахалинска до Калининграда. Подсчитали, что за это время добрый волшебник преодолел более 50 тысяч километров, посетил свыше 370 детских учреждений, подарил порядка 600 тонн подарков и сотню раз зажег новогодние елки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне перечислили самые любимые новогодние традиции.