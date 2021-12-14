Дедушка Мороз раскрыл секрет, как отличить настоящего волшебника от липового

Дедушка Мороз раскрыл секрет, как отличить настоящего волшебника от липового
Дед Мороз ответил на самые волнующие детей вопросы. Фото: Gazeta.SPb

Юный житель Петербурга поинтересовался, на что стоит обратить внимание ребенку, чтобы понять настоящий ли перед ним Дед Мороз.

Сегодня, 14 декабря, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург». Журналист Gazeta.SPb.ru попал брифинг, где волшебник ответил маленьким петербуржцам на волнующие их вопросы.

По словам Мороза, у него большое количество помощников по всей России. В канун Нового года он наделяет их волшебной силой. Именно они помогают чудеснику в самое насыщенное для него время.

Предновогоднее путешествие, в которое отправился Дед Мороз, уже шестое. За этом время он посетил 57 крупных российских городов от Южно-Сахалинска до Калининграда. Подсчитали, что за это время добрый волшебник преодолел более 50 тысяч километров, посетил свыше 370 детских учреждений, подарил порядка 600 тонн подарков и сотню раз зажег новогодние елки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне перечислили самые любимые новогодние традиции.

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