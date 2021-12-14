Дед Мороз объяснил, пользуется ли он метро в пробки

Дед Мороз предпочитает передвигаться на санях, даже когда на дорогах заторы. Фото: Gazeta.SPb

Дед Мороз предпочитает передвигаться на санях, даже когда на дорогах заторы. Фото: Gazeta.SPb

Наводящий вопрос задал 3-летний Артур.

В Петербурге, 14 декабря, в Доме журналиста прошла пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург». Gazeta.SPb.ru пишет о самых интересных вопросах, заданных детьми.

Маленький Артур поздравил Дедушку Мороза с наступающим Новым годом и поинтересовался, пользуется ли волшебник подземкой, ведь в преддверии праздников на дорогах жуткие пробки.

Как оказалось, самым удобным видом транспорта для Мороза являются сани, запряженные белоснежной тройкой лошадей. По его словам, метрополитен уступает традиционному для него виду передвижения.

Как уверил волшебник, на санях ему гораздо проще везде успеть. Кроме того, в саночках гораздо более удобно хранить уготовленные для малышей подарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дизайнер дал советы, как выбрать наряд к Новому году.