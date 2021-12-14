Врачи борются за жизнь пострадавшей от глыбы льда на набережной Мойки

Врачи борются за жизнь пострадавшей от глыбы льда на набережной Мойки
Пострадавшая в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме. Фото: pixabay

Супруг петербурженки, на которую упала глыба льда на набережной реки Мойки, рассказал о ее состоянии.

Муж рассказал в беседе с «КП-Петербург», что ЧП произошло во время обеда, когда его 33-летняя супруга шла вдоль Мойки со своей коллегой. Упавшая льдина попала прямо в голову женщины. Все случилось очень быстро, женщины даже не услышали звук сорвавшейся глыбы.

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с проломленной головой. Врачи уже провели операцию. Она в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме. Медики пытаются спасти ее жизнь, которая находится под угрозой.

Прогнозов относительно здоровья петербурженки нет. Однако есть вероятность, что даже при благоприятном исходе она может остаться инвалидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последние два дня от падения наледи пострадали два человека. На набережной реки Мойки сосулька разбила голову женщине, а на 3-й Советской улице от упавшей глыбы льда пострадал пожилой мужчина. В дело вмешалась прокуратура.

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