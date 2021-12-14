Исповедь Деда Мороза: кем мечтал стать в детстве и где учился

Оказывается Дед Мороз все детство хотел стать мастером, которых вокруг него было предостаточно.
Во вторник, 14 декабря, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург». Журналист Gazeta.SPb.ru цитирует вопрос 8-летней Веры.
«Дедушка Мороз, а кем ты мечтал стать в детстве?».
Волшебник рассказал маленькой Вере и всем остальным, что все детство общался с настоящими мастерами своего дела.
«Один из них мастерски удил рыбу, другой — деревья готовил к зиме, третий — знал о том, как землей обращаться. Пройдя такую школу жизни, у меня возникла главная мечта — стать добрым, нужным человеком. А стал я в итоге волшебником самым настоящим», — поделился Дедушка Мороз.
Местом учебы же Мороз назвал школу жизни и школу волшебства.
Ранее Gazeta.spb.ru писала, что президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой из Челябинской области.