Сергей Перминов о стройке в Усть-Луге: привлекая больше инвестиций, растет нагрузка на инфраструктуру

Сергей Перминов о стройке в Усть-Луге: привлекая больше инвестиций, растет нагрузка на инфраструктуру
Сергей Перминов. Фото: пресс-служба Перминова

По словам члена Совета федерации Сергея Перминова, чем больше инвестиций Ленинградская область привлекает для строительства порта в Усть-Луге, тем больше становится нагрузка на инфраструктуру региона.

Об этом сообщает телеканал Лентв24.

Сенатор думает, что в настоящий момент, при реализации одного из самых масштабных проектов в экономической истории современной РФ, необходимо действовать, беря в расчет и интересы жителей региона, и цели инвесторов.

«Парадоксы развития, так мы это называли в мою бытность в правительстве региона. Чем больше инвестиций правительство региона привлекает, тем выше нагрузка на значимую инфраструктуру: дорожную, жилищно-коммунальную, здравоохранения, безопасности. Это приводит к ее ускоренному износу и возникновению новых задач, требующих быстрого решения. И решения всегда находятся», — объяснил свою позицию Перминов.

Сергей Перминов, считает, что команда главы Ленобласти может работать бесперывно. Важно учитывать, что уже начатые проекты важны не только для экономики региона, но и всей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил сенатор Сергей Перминов.

инвестиции ленобласть Перминов Сергей порт «Усть-Луга»


 

Новости партнеров
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сергей Перминов о стройке в Усть-Луге: привлекая больше инвестиций, растет ...
20 студентов из Китая легли в коронавирусный госпиталь «Ленэкспо»
27 спасателей тушат пожар по повышенному рангу на Профессора Попова
С 15 Лоукостер Wizz Air начнет отправлять рейсы из Петербурга в Софию
В аэропорту Пулково во вторник вечером задержали самолет
Пожар на Новой улице в Петербурге охватил 20 «квадратов»
Стараюсь идти на поправку: Марина Хлебникова впервые вышла на связь после пожара
Упавшие сосульки разбили головы еще двум женщинам в Петербурге