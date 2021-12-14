Сергей Перминов о стройке в Усть-Луге: привлекая больше инвестиций, растет нагрузка на инфраструктуру

По словам члена Совета федерации Сергея Перминова, чем больше инвестиций Ленинградская область привлекает для строительства порта в Усть-Луге, тем больше становится нагрузка на инфраструктуру региона.

Об этом сообщает телеканал Лентв24.

Сенатор думает, что в настоящий момент, при реализации одного из самых масштабных проектов в экономической истории современной РФ, необходимо действовать, беря в расчет и интересы жителей региона, и цели инвесторов.

«Парадоксы развития, так мы это называли в мою бытность в правительстве региона. Чем больше инвестиций правительство региона привлекает, тем выше нагрузка на значимую инфраструктуру: дорожную, жилищно-коммунальную, здравоохранения, безопасности. Это приводит к ее ускоренному износу и возникновению новых задач, требующих быстрого решения. И решения всегда находятся», — объяснил свою позицию Перминов.

Сергей Перминов, считает, что команда главы Ленобласти может работать бесперывно. Важно учитывать, что уже начатые проекты важны не только для экономики региона, но и всей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения, сообщил сенатор Сергей Перминов.