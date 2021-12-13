Сергей Перминов: законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения

Законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Государственной Думе РФ не будут рассматривать законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил 13 декабря зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, передает Online47.

По словам Перминова, законопроект о QR-кодах в общественном транспорте Петербурга действительно снимут с рассмотрения. Он отметил, что поспешность — не лучший союзник, а также что ущемлять права граждан России недопустимо.

«Да, действительно законопроект будет снят с рассмотрения. Президент страны чётко определил, что при принятии столь сложных законов должны быть учтены все мнения», — заявил Перминов.

В партии «Единая Россия» накануне состоялось совещание, где был рассмотрен анализ всех поступивших обращений в общественные приемные, правовые заключения и предложения региональных законодателей, отметил зампред комитета Совета Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на снятие вопроса о QR-кодах в транспорте с рассмотрения Минтранс продолжит дорабатывать законопроект.