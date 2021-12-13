Законопроект о QR-кодах на транспорте все равно продолжат дорабатывать

Законопроект о QR-кодах на транспорте все равно продолжат дорабатывать
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Минтранс продолжит дорабатывать законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте, несмотря на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее сообщил о снятии документа с рассмотрения.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса, решение о доработке законопроекта принято совместно с нижней палатой. Ведомство учитывает позицию президента и консультации министра с премьером. Отмечается, что работа над законопроектом будет продолжена с участием бизнеса.

Законопроекты об обязательном использовании QR-кодов на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября. Согласно документу, для покупки билетов на самолеты и поезда потребуется предъявить код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по мнению Александра Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию.

QR-код законопроект минтранс


 

Новости партнеров
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Законопроект о QR-кодах на транспорте все равно продолжат дорабатывать
В ДТП на «Сортавале» пострадала школьница
В Петербурге ребенок попал в больницу после отравления каплями от насморка
Фонтан из прорвавшейся трубы на Софийской бьет вверх на несколько метров
Стало известно состояние облитой кислотой девушки в центре Петербурга
В Колпино приезжего выкинули из окна
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из Индии
Начинающийся снегопад в Петербурге обещает городу дикие пробки