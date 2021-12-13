Законопроект о QR-кодах на транспорте все равно продолжат дорабатывать

Минтранс продолжит дорабатывать законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте, несмотря на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который ранее сообщил о снятии документа с рассмотрения.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса, решение о доработке законопроекта принято совместно с нижней палатой. Ведомство учитывает позицию президента и консультации министра с премьером. Отмечается, что работа над законопроектом будет продолжена с участием бизнеса.

Законопроекты об обязательном использовании QR-кодов на транспорте внесли в Госдуму 12 ноября. Согласно документу, для покупки билетов на самолеты и поезда потребуется предъявить код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотвод от вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по мнению Александра Гинцбурга, введение QR-кодов в кафе и транспорте положительно повлияет на вакцинацию.