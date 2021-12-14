Пожар на улице Профессора Попова локализовали

Возгорание тушили по повышенному рангу.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил в общей сложности 70 квадратных метров вечером 14 декабря в Петроградском районе Петербурга.

Информация о квартирном пожаре поступила дежурному в 19:54 мск по улице Профессора Попова , в доме № 38. Воспламенилось офисное помещении на площади 20 квадратных метров, а также кровля на площади 50 «квадратов».

Вскоре, в 20:17, пожару был присвоен дополнительный №1-Бис. Через 51 минуту возгорание сумели локализовать.

Сведения о пострадавших не поступали.

Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине огонь охватил целый дом.