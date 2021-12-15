С начала 2021 года было проведено более 30 рейдов по барам на улице Рубинштейна

С начала 2021 года было проведено более 30 рейдов по барам на улице Рубинштейна
С начала 2021 года было проведено более 30 рейдов по барам на улице Рубинштейна. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

В Санкт-Петербурге полицейские провели более 30 рейдов по барам на улице Рубинштейна с начала года в связи с жалобами жителей, в частности, на правила торговли алкоголем в ночных заведениях.

Всего правоохранительные органы изъяли из оборота около 1,5 тысячи литров алкоголя, отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В отношении нарушителей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Более 550 жалоб поступило на нарушение закона о тишине. Полиция выезжала в шумные места, составляла материалы и передавала их в органы исполнительной власти Петербурга.

Также системные нарушения встречались по факту распространения «веселящего» газа. Было выявлено 4 бара, где занимались реализацией закиси азота. Специализация на работе в этом направлении остается на сотрудниках Управления по контролю за оборотом наркотиков. Всего было проверено более 500 заведений, из которых изъяли 425 баллонов с «веселящим» газом объемом более 4 тысяч литров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе очередного рейда по борьбе с незаконной уличной торговлей в Петербурге изъяли более 640 единиц товара.

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