Knight Frank St Petersburg: в 2021 году рестораны в Петербурге закрывались в два раза реже

В 2021 году рестораны в Петербурге закрывались в два раза реже. Фото: Pixabay

В 2021 году рестораны в Петербурге закрывались в два раза реже. Фото: Pixabay

В уходящем 2021 года рестораны и кафе Северной столицы закрывались в два раза реже.

За 2021 года специалисты подсчитали закрытие 205 заведения общественного питания в Петербурге. Об этом сообщает Knight Frank St Petersburg. При этом открыто в 2021 году было 269 заведений. Число открытых объектов стрит-ретейла оказалось на 26% больше, чем количество закрытых. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Для сравнения, в прошлом 2020 году было закрыто 387 заведений общественного питания в Петербурге, а в 2019 году перестали работать 287 ресторанов.

Рынок встроенных коммерческих помещений в значительной степени восстановился за счет увеличения туристического потока, отмечают в Knight Frank St Petersburg. Благодаря этому увеличился спрос на помещения в формате торговых коридоров.

На настоящий момент в городе остаются свободными порядка 48,5 тысячи квадратных метров помещений формата стрит-ретейла при общем объеме около 531,6 тысячи квадратных метров. Доля пустующих площадей составила 9,1%, что на 3% меньше, чем в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутат Дмитрий Панов обратился к Роспотребнадзору с просьбой смягчить антикоронавирусные меры в отношении кафе и ресторанов.