Созданный человеком аппарат впервые «коснулся» Солнца

Созданный человеком аппарат впервые &#171;коснулся&#187; Солнца
Созданный человеком аппарат впервые "коснулся" Солнца. Фото: Pixabay

Американский зонд Parker Solar Probe впервые за историю смог «прикоснуться» к Солнцу.

Впервые в человеческой истории аппарат, который создал человек, смог достичь солнечной атмосферы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на НАСА.

«Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд НАСА Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца — его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем», — отмечают в НАСА.

Удалось зафиксировать на фото, как зонд добрался до ярких и массивных структур на поверхности Солнца, которые можно разглядеть даже с нашей планеты Земли. По мнению ученых такое новое «прикосновение» сможет помочь лучше узнать строение звезды и оценить ее влияние на всю систему.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в космосе обнаружили неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид.

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Созданный человеком аппарат впервые «коснулся» Солнца
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