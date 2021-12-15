Созданный человеком аппарат впервые «коснулся» Солнца

Американский зонд Parker Solar Probe впервые за историю смог «прикоснуться» к Солнцу.

Впервые в человеческой истории аппарат, который создал человек, смог достичь солнечной атмосферы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на НАСА.

«Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд НАСА Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца — его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем», — отмечают в НАСА.

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