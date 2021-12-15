Концерт Стаса Михайлова в Петербурге перенесли с декабря на апрель

Концерт Стаса Михайлова в Петербурге перенесли с декабря на апрель
Концерт Стаса Михайлова в Петербурге перенесли с декабря на апрель. Фото: Instagram "stas_mihailoff"

Раньше апреля 2022 года концерт Стаса Михайлова в Петербурге вряд ли состоится. О переносе декабрьского концерта стало известно во вторник 14 декабря.

Артист Стас Михайлов на своей странице в Instagram сам сообщил о переносе концерта. Теперь мероприятие планируется 10 апреля 2022 года.

Отложить выступление пришлось из-за продления действия ограничительных мер при проведении массовых мероприятий. При этом все приобретенные билеты будут действовать на новую дату.

В программе вечера в БКЗ «Октябрьский» зрителя должны были услышать хиты артиста, такие как «Там, за горизонтом», «Странник», а также новые композиции. Цена на билеты варьировалась от 2,5 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от места в зале.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при проведении несогласованного концерта группы «25/17» в Гигант-холле нашли грубые нарушения.

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