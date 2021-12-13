ККИ обнаружил нарушения на концерте «25/17» в Гигант-холле

ККИ обнаружил нарушения на концерте &#171;25/17&#187; в Гигант-холле
ККИ обнаружил нарушения на концерте "25/17" в Гигант-холле. Фото: пресс-служба Смольного

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом и Комитета по культуре проверили соблюдение антикоронавирусных мер при проведении несогласованного концерта группы «25/17» в Гигант-холле на Кондратьевском проспекте и нашли грубые нарушения, за что организаторы мероприятия будут оштрафованы.

На несогласованном с Комитетом по культуре концерте собралось более тысячи зрителей. Нарушения были допущены в стандартах санитарной безопасности, отмечает пресс-служба Смольного. Также в помещении отсутствовали средства дезинфекции, разметка, у персонала и посетителей не было масок.

Кроме того, за прошедшую неделю сотрудники ККИ проверили 83 магазина, 22 точки общепита и 18 организаций сферы услуг в Пушкинском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Центральном, Выборгском и Калининском районах. Так, нарушения были выявлены на 13 объектах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роман Плугин подтвердил приказ о наказании всего руководства экономической безопасности и противодействия коррупции.

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