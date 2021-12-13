Роман Плугин подписал приказ о наказании сотрудников экономической полиции

Начальник главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин подписал приказ о наказании всего руководства экономической безопасности и противодействия коррупции.

Всего приказ распространился на 18 сотрудников. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник. Было затронуто все руководство, включая руководителя подразделения — полковника Евгения Ульянова, — и двух его заместителей. Еще 15 старших офицеров также получат наказание. Они являются начальниками отделов их заместителей.

На очередной ведомственной коллегии МВД министр Владимир Колокольцев сделал Роману Плугину замечание по поводу работы управления экономической безопасности Петербурга. Была назначена выездная проверка. Параллельно проверку проводило и управление собственной безопасности регионального главка. Вероятно, приказ о наказании последовал как раз в связи с этими недавними событиями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что примерно половина опрошенных россиян считает, что среди полицейских много взяточников.