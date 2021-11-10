ВЦИОМ: Каждый третий россиянин недоверчиво относится к сотрудникам МВД

ВЦИОМ: Каждый третий россиянин недоверчиво относится к сотрудникам МВД
Социологи выяснили, какого мнения россияне о полицейских. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Примерно половина опрошенных считает, что среди полицейских много взяточников.

ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить, каково отношение россиян к сотрудникам правоохранительных органов. Треть граждан признались, что не доверяют полицейским.

Несмотря на такие результаты, социологи заметили рост уровня доверия с 2012 года вдвое. Отмечается, что девять лет назад только 35% россиян говорили, что доверяют полицейским.

При этом каждый десятый опрошенный полагает, что сотрудники МВД справляются со своей работой плохо, еще 5% выбрали вариант ответа «очень плохо».

Больше всего недоверие вызывают сотрудники ГИБДД. Настороженно к ним относятся 34% россиян, из них 14% предпочитают не доверять им совсем. Также в антирейтинге недоверия высокую позицию занимают сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Что касается образа полицейских, то чаще всего россияне называли следующие характеристики: трусливый (36%), «храбрый» (59%), «агрессивный (39%), «дружелюбный» (56%). Абсолютное большинство считает, что сотрудник правоохранительных органов — это человек воспитанный и вежливый, а 36% представляют их грубыми и невоспитанными.

Россияне также полагают, что среди полицейских много взяточников. Такого мнения придерживаются 42% опрошенных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что порядка 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства.

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