ВЦИОМ: порядка 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства

ВЦИОМ: порядка 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства
Среди современных отечественных фильмов россиянам полюбились: "Движение вверх", "Т-34" (5%), "Огонь" и "Холоп". Фото: Pixabay

Большинство опрошенных жителей России предпочитают смотреть отечественные фильмы. Об этом говорят данные ВЦИОМ.

В топ стран-производителей кино вошли США и страны Евросоюза. Каждый десятый опрошенный предпочитает советские фильмы. Таковы данные социологического исследования. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего российское кино любят россияне в возрасте от 35 до 59 лет, а также женщины (66%). Предпочтение голливудскому кино отдают мужчины (43%) и молодежь от 18 до 24 лет (77%).

Среди современных отечественных фильмов россиянам полюбились: «Движение вверх», «Т-34» (5%), «Огонь» и «Холоп».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студия Disney готовит шестой фильм «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах. Джек Воробей вряд ли вновь появится в «Пиратах Карибского моря».

вциом голливуд исследование кино отечественное кино


 

Новости партнеров
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мультфильм «Маша и Медведь» набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube
Врачи назвали неожиданный вред от катания на самокатах
ВЦИОМ: порядка 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства
По Ленобласти пройдут дожди, температура опустится до +2
«Это позорище»: ЦИК собирается бороться с кандидатами-«двойниками» после ...
В Ленобласти открыли первую трансграничную велодорожку
Во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди
В Волосовском районе раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад