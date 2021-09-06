ВЦИОМ: порядка 60% россиян предпочитают смотреть кино отечественного производства

Большинство опрошенных жителей России предпочитают смотреть отечественные фильмы. Об этом говорят данные ВЦИОМ.

В топ стран-производителей кино вошли США и страны Евросоюза. Каждый десятый опрошенный предпочитает советские фильмы. Таковы данные социологического исследования. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего российское кино любят россияне в возрасте от 35 до 59 лет, а также женщины (66%). Предпочтение голливудскому кино отдают мужчины (43%) и молодежь от 18 до 24 лет (77%).

Среди современных отечественных фильмов россиянам полюбились: «Движение вверх», «Т-34» (5%), «Огонь» и «Холоп».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студия Disney готовит шестой фильм «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах. Джек Воробей вряд ли вновь появится в «Пиратах Карибского моря».