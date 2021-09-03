Стало известно, кто появится в новом фильме «Пираты Карибского моря»

Джонни Депп может не появиться в новом фильме. Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Джонни Депп может не появиться в новом фильме. Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Студия Disney готовит шестой фильм «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах.

Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа вряд ли вновь появится в «Пиратах Карибского моря». Студия может вернуть полюбившегося многим персонажа Уилла Тернера.

Как сообщил портал We Got This Covered, переговоры об участии Блума еще ведутся, сообщают инсайдеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сети появился финальный трейлер фильма «Не время умирать» — 25-го фильма бондианы и последнего фильма Дэниэл Крейга в роли агента 007.