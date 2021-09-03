Стало известно, кто появится в новом фильме «Пираты Карибского моря»

Стало известно, кто появится в новом фильме «Пираты Карибского моря»
Джонни Депп может не появиться в новом фильме. Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Студия Disney готовит шестой фильм «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах.

Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа вряд ли вновь появится в «Пиратах Карибского моря». Студия может вернуть полюбившегося многим персонажа Уилла Тернера.

Как сообщил портал We Got This Covered, переговоры об участии Блума еще ведутся, сообщают инсайдеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сети появился финальный трейлер фильма «Не время умирать» — 25-го фильма бондианы и последнего фильма Дэниэл Крейга в роли агента 007.

джонни депп Орландо Блум пираты карибского моря


 

Новости партнеров
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге сегодня ожидаются дожди и до +12 градусов
Стало известно, кто появится в новом фильме «Пираты Карибского моря»
В мире коронавирусом заразились более 218,9 млн человек
Карманница обокрала женщину в магазине в Приморском районе
Более 40 тысяч петербуржцев скончались за первую половину 2021 года
Ученые сообщили о «загадочном элементе» нового штамма COVID
Малышева назвала три лучших продукта для завтрака школьника
Стало известно число пациентов с COVID в реанимациях России