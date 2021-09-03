Стало известно, кто появится в новом фильме «Пираты Карибского моря»

Студия Disney готовит шестой фильм «Пираты карибского моря». По решению создателей фильма, актер Орландо Блум вновь появится на экранах.
Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа вряд ли вновь появится в «Пиратах Карибского моря». Студия может вернуть полюбившегося многим персонажа Уилла Тернера.
Как сообщил портал We Got This Covered, переговоры об участии Блума еще ведутся, сообщают инсайдеры.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сети появился финальный трейлер фильма «Не время умирать» — 25-го фильма бондианы и последнего фильма Дэниэл Крейга в роли агента 007.