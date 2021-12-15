ТРК «Европолис» в Петербурге был лжезаминирован

ТРК &#171;Европолис&#187; в Петербурге был лжезаминирован
ТРК "Европолис" в Петербурге был лжезаминирован. Фото: "Яндекс.Карты"

Во вторник, 14 декабря, ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84 пришлось проверить на угрозу заминирования.

В 10:26 сообщение поступило в ДЧ ГУ через службу «112» от директора по безопасности ТРК «Европолис». Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестный через электронную почту прислал сообщение о возможном заминировании на почту коммерческого департамента ТРК «Европолис».

В Выборгском районе в ТРК «Европолис» Сразу же была проведен осмотр территории «Европолис», взрывчатых веществ и взрывных устройств при этом обнаружено не было. Эвакуация людей из помещения не понадобилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 декабря также через электронную почту поступила информация, что в Санкт-Петербурге заминированы сразу несколько веток метрополитена. «Под удар» попали сразу три ветки: зеленая, синяя и красная.

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