В Петербурге сообщалось о заминировании зеленой, синей и красной ветки метрополитена

В Петербурге сообщалось о заминировании зеленой, синей и красной ветки метрополитена
В Петербурге сообщалось о заминировании зеленой, синей и красной ветки метрополитена. Фото: Baltphoto

Во вторник, 14 декабря, через электронную почту поступила информация, что в Санкт-Петербурге заминированы сразу несколько веток метрополитена.

Около 22:02 вечера в ДЧ ГУ из УФСБ России по Санкт-Петербургу поступила информация, что метрополитен Петербурга масштабно заминирован. Как стало известно Gazeta.SPB, «под удар» попали сразу три ветки: зеленая, синяя и красная.

В результате осмотра 72 станций метрополитена на зеленой, синей и красной ветках никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуацию проводить не пришлось.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что был задержан гражданин Люксембурга, который сообщил о ложном заминировании на станциях метро «Выборгская» и «Лесная». Прошел почти год прежде, чем удалось найти злоумышленника, сообщившего о заминировании станций метро 2 февраля 2021 года.

ГУП “Петербургский метрополитен” ленобласть лжезаминирование новости СПб происшествие транспорт


 

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