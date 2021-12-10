Спустя почти год нашли мужчину, сообщившего о лжезаминировании на «Лесной» и «Выборгской»

Спустя почти год нашли мужчину, сообщившего о лжезаминировании на &#171;Лесной&#187; и &#171;Выборгской&#187;
Спустя почти год нашли мужчину, сообщившего о лжезаминировании на "Лесной" и "Выборгской". Фото: Baltphoto

В феврале 2021 года стало известно о факте заминирования станций метро «Лесная», по адресу улица Кантемировская дом 25, и «Выборгская», по адресу улица Смолячкова дом 21, но по результатам проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. В четверг, 9 декабря, был задержан гражданин Люксембурга, который сообщил о ложном заминировании на этих станциях.

Прошел почти год прежде, чем удалось найти злоумышленника, сообщившего о заминировании станций метро 2 февраля 2021 года. Как стало известно Gazeta.SPB, им оказался 66-летний гражданин Люксембурга. Он отправил сообщении об угрозе заминирования утром в 06:53. Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терраризма».

В ходе обыска по месту жительства Штеффен Михель Жан-Мари был изъят мобильный телефон, с которого было отправлено сообщение.

Злоумышленнику была избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что угрозами взрыва угрожали отделению «Сбербанка» на Театральной улице и универмагу ДЛТ на Большой Конюшенной.

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