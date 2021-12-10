В Петербурге угрозам взрыва подвергались ДЛТ и офис «Сбербанка»

В Петербурге угрозам взрыва подвергались ДЛТ и офис &#171;Сбербанка&#187;
В Петербурге угрозам взрыва подвергались ДЛТ и офис "Сбербанка". Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге продолжают свою противозаконную деятельность лжеминеры. В этот раз под удар попали отделение «Сбербанка» на Театральной улице и крупный универмаг ДЛТ на Большой Конюшенной.

В четверг, 9 декабря, сначала в службу безопасности ПАО «Сбербанк» около 12:11 поступило сообщение, что поступил звонок, в котором неизвестный сообщал о взрыве дополнительного офиса «Сбербанка» в Красносельском районе. Был проведен осмотр, но в результате никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Как стало известно Gazeta.SPB, владельца номера, с которого поступил звонок, удалось установить. Им оказался мужчина, который проживает в Московской области в городе Куровское.

Позже было установлено, что мужчина, оказывается, на настоящий момент проживает и не зарегистрирован в данном адресе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вторая угроза взрыва 9 декабря коснулась петербургского ДЛТ. На электронную почту УИиОС ГУ МВД поступило сообщение, где утверждалось, что некий «Артем Котов» в 18:30 собирается зайти в ДЛТ в жилете смертника и встать на втором этаже, после чего взорвать универмаг. Здание обследовали, осмотр был закончен в 19:35, но ничего и никого подозрительного обнаружено не было.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что накануне, 8 декабря, еще одного лжеподрывника задержали в Колпинском районе. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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